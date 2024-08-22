Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 22.08.2024 11:01
  • Giriş: 22.08.2024 11:01
  • Güncelleme: 22.08.2024 11:01
Kaynak: AA
Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Oğuzhan Özdemir (26) idaresindeki 33 ARB 669 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü, bulvarda sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdemir'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol