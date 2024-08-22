Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Oğuzhan Özdemir (26) idaresindeki 33 ARB 669 plakalı motosiklet, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü, bulvarda sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özdemir'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.