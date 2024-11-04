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Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.11.2024 23:14
  • Giriş: 04.11.2024 23:14
  • Güncelleme: 04.11.2024 23:14
Kaynak: AA
Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, virajı alamayarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar araçlarından inerek yaralıların yardımına koştu.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, aynı istikamette seyreden bir otomobilin araç kamerasınca kaydedildi.

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