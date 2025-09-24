Giriş / Abone Ol
  24.09.2025 11:34
  • Giriş: 24.09.2025 11:34
  • Güncelleme: 24.09.2025 11:34
Kaynak: AA
Mersin'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda A.H.E'nin (25) kullandığı 31 AJZ 819 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.

Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.

​​​​​​​İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

