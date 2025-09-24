Mersin'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda A.H.E'nin (25) kullandığı 31 AJZ 819 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.
Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.