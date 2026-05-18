Mersin'de restorana pompalı tüfekli saldırı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 17 yaşında olduğu bildirilen M.Ö.’nün pompalı tüfekle ateş açtığı restoranda yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükseldi. Saldırıda yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayda restoran sahiplerinden Sabri Pan ile çalışan Ahmet Ercan Can olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Yusuf Oktay ve Abdullah Koca da kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oktay ve Koca’nın cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN ÇOBAN OLDUĞU BELİRLENDİ

Çoban olduğu belirtilen M.Ö'nün, saldırı sırasında restoranın yakınlarında hayvan otlattığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önüne gelerek ağıt yaktı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Jandarma ve polis ekipleri olay yeri ile hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.