Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Mersin'de 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof ele geçiririldi, 2 kişi aranıyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve özel harekat desteğiyle belirlenen 8 adrese baskın yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof tüfek, 1000 karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.