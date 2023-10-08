Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılık iddiasına tutuklama

Mersin'in Erdemli ilçesinde, internetten sahte ilanla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, internetteki sitelerde yayımladıkları sahte ilanlarla "kapora" ve "ürün bedeli" adı altında vatandaşlardan para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği belirlenen 2 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramalarda, dizüstü bilgisayar, tablet, farklı kişilere ait olduğu belirlenen kimlik, 3 banka kartı, 2'şer kamera ve cep telefonu, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.