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Mersin'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 27.02.2025 12:39
  • Giriş: 27.02.2025 12:39
  • Güncelleme: 27.02.2025 12:39
Kaynak: AA
Mersin'de şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

S.K. (60) idaresindeki 42 AFZ 127 plakalı kamyon, Yapıntı Mahallesi Mut-Karaman kara yolunda şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü S.K. ile yanındaki M.T'nin (61) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenazeler Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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