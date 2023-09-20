Mersin'de sarp arazideki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde, sarp arazideki ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Köseçobanlı Mahallesi'ndeki sarp arazide bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale aracı, 2 helikopter 4 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.