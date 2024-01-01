Mersin'de seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan servis otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VK 3192 plakalı havalimanı servis otobüsü, Akgedik Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle lastiklerinden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti, yolcuları indirdi.

Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.