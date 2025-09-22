Mersin'de seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde yolcu taşımacılığı yapan V.Ş. idaresindeki 33 M 6055 plakalı minibüsün motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı yol kenarında durdurup aralarında öğrencilerin de olduğu yolcuları tahliye eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüste hasar oluştu.