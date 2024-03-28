Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 4 kişi takibe alındı.
Çalışmalarda, daha önce satılan silahlarından birinin "şüpheli ölüm" olayında kullandığı saptandı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, tabanca, av tüfeği, dürbün, 3 bıçak, 2 şarjör ve 37 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.