Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 4 kişi takibe alındı.

Çalışmalarda, daha önce satılan silahlarından birinin "şüpheli ölüm" olayında kullandığı saptandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca, av tüfeği, dürbün, 3 bıçak, 2 şarjör ve 37 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.