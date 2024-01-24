Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı. İkametlerdeki aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 2 tüfek, 48 mermi ile 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Polis ekipleri, adresinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.