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Mersin'de silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 22:21
  • Giriş: 10.08.2023 22:21
  • Güncelleme: 10.08.2023 22:21
Kaynak: AA
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Mersin'de silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıları sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

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