Mersin'de silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıları sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.