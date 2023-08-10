Mersin'de silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca, sopa ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıları sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.