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Mersin'de sulama kanalına devrilen cipin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 15:09
  • Giriş: 29.10.2023 15:09
  • Güncelleme: 29.10.2023 15:09
Kaynak: AA
Mersin'de sulama kanalına devrilen cipin sürücüsü öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hidayet Koptur'un kullandığı 34 GNM 621 plakalı araç, Burunucu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan cip, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinçle sudan çıkarılan araçtaki Koptur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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