Mersin'de sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, Sayağzı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 12 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla kanal kenarına çıkarıldı.
Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
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