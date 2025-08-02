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Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 19:17
  • Giriş: 02.08.2025 19:17
  • Güncelleme: 02.08.2025 19:18
Kaynak: AA
Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

R.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Alata Mahallesi D400 kara yolunda boş sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki M.K. hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

M.K'nin cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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