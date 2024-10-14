Mersin'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Akçıl'ın (70) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Limonlu Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akçıl'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.