Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan kanalda bir cansız beden bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde cesedin Rasim Özer'e ait olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Bağlar Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Rasim Özer'e (28) ait olduğu belirlendi.
Özer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.