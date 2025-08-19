Giriş / Abone Ol
Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan kanalda bir cansız beden bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde cesedin Rasim Özer'e ait olduğu belirlendi.

Güncel
  • 19.08.2025 14:04
  • Giriş: 19.08.2025 14:04
  • Güncelleme: 19.08.2025 14:08
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Bağlar Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Rasim Özer'e (28) ait olduğu belirlendi.

Özer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.​​​​​​​

