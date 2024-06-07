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Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güncel
  • 07.06.2024 15:45
  • Giriş: 07.06.2024 15:45
  • Güncelleme: 07.06.2024 15:48
Kaynak: AA
Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Atalar-Yeşiltepe arasında yer alan sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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