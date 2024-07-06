Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kocaköy Mahallesi'nde bahçe sulayan 2 kişi mahalleden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gördü.
Cesedi kanaldan çıkaran vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin Emrah Taş'a (43) ait olduğu belirlendi.
Cesedin otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.