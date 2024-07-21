Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Gülnar ilçesine bağlı Çukurasma Mahallesi'nde meydana geldi.

Mut ilçesinden domates toplamak için Gülnar’a gelen 13 işçiyi taşıyan Abdullah Aksaz idaresindeki 33 U 8948 plakalı minübüsün Çukurasma Mahallesi mevkiinde freni patladı.

Minübüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Devrilen araçta sıkışan işçiler, vatandaşların ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Mut ve Gülnar Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.