Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün otoyolda TIR'a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı TIR'ın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.