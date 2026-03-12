Mersin'de tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Mersin Anamur'da tarım işçilerini taşıyan servis şarampole yuvarlandı. Servisteki işçilerden ikisi ve şoför hayatını kaybederken 11 işçi ise yaralandı.
Kaynak: AA
Mersin'in Anamur ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servisin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Mustafa Ünal idaresindeki 70 ACV 113 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Anamur-Ermenek kara yolu Ormancık Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile 2 yolcunun öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.