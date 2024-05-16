Mersin'de taş ocağı protestosu: 'Patlamalar nedeniyle su kaynaklarımız tükenebilir'

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde taşocağı açmak şirket yöre halkının itirazlarına rağmen nihai ÇED raporunu hazırladı. Bölge halkı tepkili: Patlamalar nedeniyle su kaynaklarımız tükenebilir. Bölgedeki evler zarar görecek.

Mersin Limanını genişleme projesi ve Mersin metrosu gibi projeler kentin birçok noktasında yeni taşocakları açılması girişimlerini de beraberinde getirdi.

Taşocakları şirketlerinin, maliyetleri kısmak için uzak yerlerde değil de tarım alanlarına, konut alanlarına yakın yerlerde ocak açma girişimleri başta köylüler olmak üzere yöre sakinlerinin tepkisini çekiyor. Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü, şehir merkezine en yakın köylerden biri.

Artı Gerçek'ten Abidin Yağmur'un haberine göre; taşocakları şirketlerinin başvuruları da daha çok bu köyde ve çevresinde yoğunlaşıyor. Sahada taşocağı açmak isteyen şirketlerden biri olan Yelmad Madencilik’in de başvurusu kabul edildi ve şirketin hazırladığı nihai ÇED raporu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü sitesinde askıya çıkarıldı. Mersin Çevre Platformu bileşenleri ve yöre köylüleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde bir araya gelerek taşocakları projelerinin durdurulmasını istedi.

'BÖLGE EVLERİ ZARAR GÖRECEK'

Platform adına açıklama yapan Sabahat Aslan şunları söyledi:

“Taşocağı işletimi sırasında tarım ve ormanlık alanları çok zarar görecektir. ÇED Poligon-2 Alanına en yakın konut 95 metre mesafede bulunmaktadır. Ocak-2 alanında patlatmasız ve patlatmalı üretim yapılacak alan belirlenmiştir. Buna göre patlatmalı üretim yapılması planlanan ocak alanının en yakın yapıya mesafesi 190 metredir. Patlatmasız ocak alanının ise en yakın konuta mesafesi 105 metredir. Ayrıca proje alanının kuzeybatısında Kocahamzalı Mahalle merkezine mesafesi kuş uçumu 1,3 km, doğusunda bulunan Işıktepe Mahalle merkezine kuş uçumu 1,25 km, güneybatısında bulunan Çavak Mahallesine kuş uçumu 1,5 km mesafededir. Hamzabeyli mahallesinde yapımı devam eden TOKİ projesine olan mesafesi 630 metredir. Proje konut alanlarına çok yakın oluşundan kaynaklı kalker ocağının işletilmesi sırasında kullanılacak patlatma malzemesi olan dinamit ve Anfo malzemesinden kaynaklı bölge evleri çok zarar görecektir.”

'PATLATMALAR NEDENİYLE SU KAYNAĞIMIZ TÜKENEBİLİR'

Planlanan taşocağının Çavak, Kocahamzalı, Hamzabeyli, Emirler ve İnsu mahallelerinin içmesuyu ihtiyacı karşılayan K-1 su kaynağına kuşuçumu yaklaşık 830 metre mesafede olduğunu ifade eden Aslan, “Kalker ocağının işletmesi sırasında patlatma sayısı aylık 8, yıllık 85 defa olup, yılda 510 bin kilogram anfo maddesi, yıllık 12 bin 750 kilogram dinamit kullanılacaktır. Kullanılacak patlatma malzemesinin yoğunluğundan kaynaklı K-1 içme su kaynağı çok zarar görecektir. Zamanla su kaynağımız bitecektir. Bu da bölgede tarımının bitmesine neden olacaktır. Planlanan kalker ocağının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden kaynaklı ÇED raporunun ve projenin iptal edilmesini talep ediyoruz. Yaşam alanlarımıza taşocaklarının kurulmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.