Mersin'de temizlik için ateş yakılan bahçede çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Mersin’in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan 70 yaşındaki Mehmet Ali Külah, alevlerin büyümesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Külah’ın cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde yabani otları temizlemek için bahçede ateş yakan kişi, büyüyen yangında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşlar Mahallesi'ndeki bahçede çalışma yapan Mehmet Ali Külah (70), yabani otları temizlemek için ateş yaktı.
Alevlerin ağaçlara sıçraması nedeniyle bahçedeki yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale sonucu yangını söndüren ekipler, Külah'ın cansız bedenini buldu. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.