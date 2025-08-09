Giriş / Abone Ol
Mersin'de TIR'ın tamir servisinde çarptığı 'çocuk işçi' hayatını kaybetti!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde sürücünün serviste tamiri yapılan TIR'ı alandan çıkardığı sırada çarptığı 16 yaşındaki 'çocuk işçi' Emir Kılınç hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Çalışma Yaşamı
  • 09.08.2025 13:33
  • Giriş: 09.08.2025 13:33
  • Güncelleme: 09.08.2025 13:49
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Mersin'de tamir servisinde TIR'ın çarptığı 'çocuk işçi' yaşamını yitirdi.

Akdeniz ilçesindeki serviste tamiri yapılan TIR, sürücü Umut F'ye (23) teslim edildi.

Umut F, servis alanından aracıyla hareket ettiği sırada burada çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç'a çarptı.

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kılınç, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücünün polisteki işlemleri sürüyor.

