Mersin'de TIR'ın tamir servisinde çarptığı 'çocuk işçi' hayatını kaybetti!

Mersin'de tamir servisinde TIR'ın çarptığı 'çocuk işçi' yaşamını yitirdi.

Akdeniz ilçesindeki serviste tamiri yapılan TIR, sürücü Umut F'ye (23) teslim edildi.

Umut F, servis alanından aracıyla hareket ettiği sırada burada çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç'a çarptı.

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kılınç, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücünün polisteki işlemleri sürüyor.