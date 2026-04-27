Mersin'de tır kaçış rampası inşaatına çarptı: 1 işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Mut ilçesinde mermer yüklü bir tırın freninin boşalması sonucu inşaatı devam eden kaçış rampasına çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Karaman-Mut karayolu Burunköy mevkisinde Yasin G. idaresindeki 42 AZN 478 plakalı tır, freninin boşalması sonucu yapım çalışmaları süren kaçış rampasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırda bulunan mermer bloklar, o sırada bölgede çalışan işçiler ile park halindeki otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, devrilen blokların altında kalan işçilerden Zafer Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ile 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza bölgesinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.