Mersin'de TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde, kavun yüklü TIR, önünde seyreden Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 3 kişi öldü; 7 kişi yaralandı.

  • 13.09.2025 14:30
  • Giriş: 13.09.2025 14:30
  • Güncelleme: 13.09.2025 16:54
Kaynak: AA
Mersin'de TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 3 ölü, 7 yaralı
Fotoğraflar: AA

Mersin'in Mut ilçesinde TIR'ın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR, aynı güzergahta ilerleyen Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR ve yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

