Mersin'de TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Mersin'in Mut ilçesinde, kavun yüklü TIR, önünde seyreden Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Kaynak: AA-DHA
Mersin'in Mut ilçesinde TIR'ın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu can kaybı ve yaralılar var.
Sertavul Geçidi Burunköy mevkisinde seyir halindeki TIR, aynı güzergahta ilerleyen Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR ve yolcu otobüsü devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan TIR sürücüsü ve yolcu otobüsündeki yaralılar sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.