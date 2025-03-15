Mersin'de tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü

Mersin'de tırın kaçış rampasından şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Tarsus istikametinde ilerleyen M.A.M. idaresindeki 35 HB 1145 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Damlama bölgesi 4. kaçış rampasına yöneldi.

Tır, rampa içerisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü M.A.M ile tırda yolcu olarak bulunan R.M. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.