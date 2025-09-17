Mersin'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Merkez Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ADV 064 plakalı otomobil ile E.B'nin kullandığı 33 BAM 499 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.B ile yolcu Y.B. yaralandı.
Öte yandan Şehitler Caddesi'nde M.T. yönetimindeki 33 APG 934 plakalı motosiklet ile O.D. idaresindeki 33 AFY 193 plakalı otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza bölgelerine sevk edildi.
Kazalarda yaralananlar, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.