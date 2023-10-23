Mersin'de trafik kazasında ağır yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaşamını yitirdi.
Kurye olarak çalışan Bilal Şık'ın kullandığı 06 DFZ 809 plakalı motosiklet, dün Kuvayı Milliye Caddesi'nde, park halindeki 01 ANG 607 plakalı otomobilden inmek isteyen sürücü R.G'nin kontrolsüz açtığı ön kapıya çarpıp devrildi. Motosikletiyle savrulan Bilal Şık'a, aynı güzergahta seyir halindeki Y.M'nin kullandığı 33 AAN 787 plakalı kamyonet çarptı.
Ağır yaralanan Şık, haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Bilal Şık, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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