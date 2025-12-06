Giriş / Abone Ol
Mersin'de trafikte makas attığı anlar başka aracın kamerasıyla kaydedilen sürücü gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 06.12.2025 18:07
  • Giriş: 06.12.2025 18:07
  • Güncelleme: 06.12.2025 18:07
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar araç kamerasınca kaydedilen sürücü gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 33 AYL 449 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda makas attığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Öte yandan, sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

