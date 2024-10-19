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Mersin'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.10.2024 23:35
  • Giriş: 19.10.2024 23:35
  • Güncelleme: 19.10.2024 23:35
Kaynak: AA
Mersin'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Ali Bayram Eser'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dağpazarı Mahallesi'nde devrildi.

Kazada traktörde bulunan Emiş Eser (68) öldü, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emiş Eser'in cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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