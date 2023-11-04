Mersin'de Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali düzenlenecek

Mersin'de, Akdeniz Belediyesince organize edilen Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali 11 Kasım'da başlayacak.

Belediyenin açıklamasına göre, Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabında ilk kez gerçekleştirilecek festival 2 gün sürecek. Su, plaj ve kara sporlarının yapılacağı festivalde, konser ile çeşitli etkinlikler de yer alacak.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, festival alanındaki hazırlıkları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gültak, organizasyonda 13 branşta yarışmaların olacağını belirterek, "Festivalimize yurt içi ve dışından 500 sporcu katılacak. Mersin ve Akdeniz'in marka değerinin yükselmesini sağlayacak uluslararası festivali ilk kez gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.