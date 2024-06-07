Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 1 kilo 772 gram esrar, 475 gram sentetik uyuşturucu, 116 kök Hint keneviri, 892 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu ve 32 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.