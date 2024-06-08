Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüpheli tutuklandı

Mersin'de son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 27 şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son iki haftada uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 325 şüpheliye yasal işlem yapıldı, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tüfek, 7 tabanca, 46 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.