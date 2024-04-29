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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 29.04.2024 12:04
  • Giriş: 29.04.2024 12:04
  • Güncelleme: 29.04.2024 12:05
Kaynak: DHA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere özel hareket polisi destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda 102 paket halinde 5 kilo 72,5 gram eroin, paket halinde 4 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 35 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. 

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