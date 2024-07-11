Mersin'de veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Özdemir, hayatını kaybeden Mehmet Bozdoğan'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.
Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanık Görkem Özdemir'e "kasten adam öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.
Ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl 8 ay ceza alan sanık Özdemir, toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğinde 31 Ekim 2023'te Görkem Özdemir ve Mehmet Bozdoğan arasında tartışma çıkmış, pompalı tüfekle yaralanan Bozdoğan hastaneye kaldırılmıştı. Bozdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, firari şüpheli Görkem Özdemir gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.