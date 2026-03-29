Mersin'de yağışlar barajların doluluk oranını artırdı

Mersin'de kuraklığın etkisiyle su seviyeleri düşen Alaköprü, Pamukluk ve Berdan barajlarının doluluk oranları son aylardaki yağışlarla arttı.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ocak ve şubat aylarında etkili olan yağışların ardından kentin önemli 3 barajının doluluk oranlarında yükseliş kaydedildi.

Enerji, sulama ve içme suyu amacıyla inşa edilen Anamur ilçesindeki Alaköprü Barajı'nın yıl başında yüzde 34 olan doluluk oranı, mart itibarıyla yüzde 83'e, su miktarı ise 67 milyon metreküpe çıktı.

Tarsus ilçesinde kentin enerji, sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan Pamukluk Barajı'nda ise 1 Ocak'ta yüzde 53 olan doluluk, yağışlarla yüzde 78'e çıktı, su miktarı 205 milyon metreküpe ulaştı.

Enerji, sulama ve içme suyunun yanı sıra taşkın koruma ve endüstri alanına katkı sunan Berdan Barajı'nda da yağışlarla belirgin artışlar yaşandı.

Berdan Barajı'nda bu yılın başında yüzde 33 olan doluluk oranı mart ayı itibarıyla yüzde 76'ya yükseldi. Barajda su miktarı 116 milyon metreküp seviyesine geldi.

Söz konusu 3 barajın toplam aktif doluluk oranına bakıldığında ise ocak ayında yüzde 44 olan su seviyesi yağışlarla yüzde 78'e çıktı.