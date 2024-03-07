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Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 07.03.2024 10:05
  • Giriş: 07.03.2024 10:05
  • Güncelleme: 07.03.2024 10:05
Kaynak: AA
Mersin'de yangın çıkan binada mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan 3 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siteler Mahallesi 5627 Sokak'ta 4 katlı binanın son katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan katta mahsur kalan 3 çocuk, eve giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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