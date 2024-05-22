Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 22.05.2024 11:30
  • Giriş: 22.05.2024 11:30
  • Güncelleme: 22.05.2024 11:30
Kaynak: DHA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahis konulu 4 farklı ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması kapsamında teknik ve fiziki takip sonucunda 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin 9’u gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 laptop, 1 tane bilgisayar kasası, 1 tane ssd hard diske el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)

BirGün'e Abone Ol