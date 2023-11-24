Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, kentte yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, bir şirket adı altında yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.İ.U, F.K, F.H. ve E.T. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 45 cep telefonu, 37 sim kartı, 7 bilgisayar, farklı isimlere ait 54 banka kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili oldukları belirlenen iş yeri sahibi E.A. ile A.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.