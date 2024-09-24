Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de yeni doğmuş bebeğin cesedi, çöp konteynerinde bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde beze sarılan bir bebeğin cansız bedeni, poşet içerisinde çöp konteynerinde bulundu. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 24.09.2024 14:31
  • Giriş: 24.09.2024 14:31
  • Güncelleme: 24.09.2024 14:32
Kaynak: İHA
Mersin'de yeni doğmuş bebeğin cesedi, çöp konteynerinde bulundu
Fotoğraf: İHA

Mersin’in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi’ndeki çöp konteynerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisinde poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Bülbül’ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü.

Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol