Mersin'de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yol kenarında terk edilmiş halde bulunan bebek tedavi altına alındı.

Çamlıyayla - Tarsus kara yolunda bir sürücü, aracını park ettiği Kızılalan mevkisindeki yol kenarında bebek olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, bebeği Tarsus Devlet Hastanesine götürdü.

Sağlık durumu iyi olan bebeğin bir kaç günlük olduğu belirtildi.