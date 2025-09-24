Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de yolcu otobüsü kaza yaptı

Mersin'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Güncel
  • 24.09.2025 11:37
  • Giriş: 24.09.2025 11:37
  • Güncelleme: 24.09.2025 11:46
Kaynak: AA
Mersin'de yolcu otobüsü kaza yaptı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 25 yaşındaki A.H.E'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.

Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.

​​​​​​​İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol