Mersin'de yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı
Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların minibüs şoförü ile otobüs muavini olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Mut-Silifke kara yolu Deveboyu mevkisinde, Mustafa Kuş idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs şoförü Kuş ile otobüs muavini Arif Murat Büyükçakır Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.