Mersin'de yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı

Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların minibüs şoförü ile otobüs muavini olduğu belirtildi.

  • 17.01.2026 13:46
  • Giriş: 17.01.2026 13:46
  • Güncelleme: 17.01.2026 13:51
Kaynak: AA
Mersin'de yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Mut ilçesinde minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mut-Silifke kara yolu Deveboyu mevkisinde, Mustafa Kuş idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarpıştı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs şoförü Kuş ile otobüs muavini Arif Murat Büyükçakır Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

