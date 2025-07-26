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Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 yaralı

Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi görüyor.

Güncel
  • 26.07.2025 07:54
  • Giriş: 26.07.2025 07:54
  • Güncelleme: 26.07.2025 07:56
Kaynak: AA
Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 yaralı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

40 yaşındaki O.T. idaresindeki otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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