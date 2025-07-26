Mersin'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 yaralı
Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi görüyor.
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
40 yaşındaki O.T. idaresindeki otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.