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Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 17.11.2024 10:49
  • Giriş: 17.11.2024 10:49
  • Güncelleme: 17.11.2024 10:49
Kaynak: AA
Mersin'de yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

S.S. idaresindeki 01 ANG 987 plakalı otobüsün motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 30 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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