Mersin'de yüzmek için denize giren çocuk boğuldu
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yüzmek için denize giren çocuk boğuldu.
Konya'dan akrabalarıyla tatil için Atakent Mahallesi'ne gelen Ramazan Mucur (16), Yapraklı Koy mevkisinde denize girdi.
Bir süre sonra suda hareketsiz durduğu fark edilen çocuk, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Mucur'un cenazesi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.